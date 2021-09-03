Наука и технологии
Сегодня в 14:11

Голосового помощника Alexa научили подстраиваться под окружающий шум

Благодаря функции адаптивной громкости
Специалисты Amazon внедрили в свой фирменный голосовой помощник — Alexa — новую удобную функцию. Теперь Alexa может подстраиваться под окружающий шум.
Голосового помощника Alexa научили подстраиваться под окружающий шум

Благодаря опции адаптивной громкости (Adaptive Volume) пользователь услышит, что ему отвечает голосовой помощник, даже если он находится при этом в шумной обстановке. Нововведение предполагает автоматическое увеличение громкости голосового ассистента при наличии посторонних шумов — работающего телевизора или во время разговора людей.

Для того, чтобы активировать эту функцию требуется сказать помощнику: «Alexa, turn on adaptive volume». Стоит отметить, что на данный момент опцией могут пользоваться лишь пользователи из США. Судя по всему, в Amazon решили сперва протестировать функцию на своем рынке, а уже потом, будучи уверенными в ее работе, сделать доступной и для других стран.