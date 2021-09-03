Голосового помощника Alexa научили подстраиваться под окружающий шум

Благодаря опции адаптивной громкости (Adaptive Volume) пользователь услышит, что ему отвечает голосовой помощник, даже если он находится при этом в шумной обстановке. Нововведение предполагает автоматическое увеличение громкости голосового ассистента при наличии посторонних шумов — работающего телевизора или во время разговора людей.

Для того, чтобы активировать эту функцию требуется сказать помощнику: «Alexa, turn on adaptive volume». Стоит отметить, что на данный момент опцией могут пользоваться лишь пользователи из США. Судя по всему, в Amazon решили сперва протестировать функцию на своем рынке, а уже потом, будучи уверенными в ее работе, сделать доступной и для других стран.