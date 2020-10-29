Голосового помощника "Алису" научили искать пользователям работу

Для того, чтобы опробовать нововведение можно воспользоваться одной из команд: “Запусти навык Работа.ру”, Запусти навык поиск вакансий на Работа.ру" или "Запусти навык вакансии на Работа.ру".

Причем при поиске работы посредством “Алисы” учитвается как желаемая должность, так и город поиска, размер заработной платы, опыт и график работы. Сам поиск можно осуществлять непосредственно в чате с голосовым ассистентом на смартфоне. Кроме того, сообщается, что в будущем функционал “Алисы” будет расширен, благодаря чему она сможет составить резюме для пользователя.