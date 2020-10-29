Наука и технологии
Сегодня 12:30
Голосового помощника "Алису" научили искать пользователям работу
В будущем она сможет составлять резюме
В сервисе для поиска вакансия Работа.ру рассказали об обновлении функционала голосового помощника “Алисы”. Так, стало известно, что теперь фирменный ассистент Яндекса может искать для пользователей работу.
Работа.ру запустила навык для поиска работы в "Алисе" от "Яндекса". Навык поможет быстро и удобно находить подходящие предложения от работодателей по всей России прямо со своего смартфона и без резюме
Для того, чтобы опробовать нововведение можно воспользоваться одной из команд: “Запусти навык Работа.ру”, Запусти навык поиск вакансий на Работа.ру" или "Запусти навык вакансии на Работа.ру".
Причем при поиске работы посредством “Алисы” учитвается как желаемая должность, так и город поиска, размер заработной платы, опыт и график работы. Сам поиск можно осуществлять непосредственно в чате с голосовым ассистентом на смартфоне. Кроме того, сообщается, что в будущем функционал “Алисы” будет расширен, благодаря чему она сможет составить резюме для пользователя.