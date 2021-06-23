Голосового помощника Google научили отвечать на вопросы про секс

Воспользоваться Pleasure Finder можно как с помощью “умных” динамиков с Google Assistant, так и посредством дисплеев. Благодаря последним, к слову, ответы помощника можно будет визуально прочитать.

С помощью Pleasure Finder пользователи могут улучшить свою сексуальную жизнь. К примеру, спросить можно “Достаточно ли я занимаюсь сексом” или же “Какая польза от стимуляции вибратором?”. Отмечается, что нововведение содержит в себе контент для взрослых, однако без порнографии. Ответы на вопросы составлены специалистами, в частности, уроголом и терапевтом, с использованием точной медицинской терминологии.