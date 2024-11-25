Голосовой ассистент в приложении Сбера для детей получил озвучку СберКота

Виртуальный ассистент в приложении СберKids, теперь может общаться с детьми голосом СберКота — популярного персонажа, знакомого многим клиентам. Как рассказали в компании, исследования показали, что маленьким пользователям удобнее говорить с приложением, чем писать. СберКот стал не только голосовым помощником, но и настоящим гидом для детей, делая общение в приложении увлекательным и простым.

Голос персонажа создан с помощью платформы SaluteSpeech, а нейросеть GigaChat помогла адаптировать его ответы для юных пользователей. Теперь ребёнок может задавать вопросы и сразу получать ответы от СберКота, что ускоряет освоение навыков финансовой грамотности, изучение школьных предметов и поиск информации. В приложении есть обучающие игры, викторины и квесты, а забавный ассистент делает их ещё интереснее. Родители тоже могут воспользоваться помощником, чтобы решать практические задачи вместе с ребёнком.

Кроме голоса, в приложении оживают и анимации СберКота, делая взаимодействие более живым. Ассистент «смотрит» на ребёнка, слушает его и даже реагирует, как настоящий друг. Чтобы начать общение, нужно нажать на лапку и поприветствовать его, сказав «Салют» или «СберКот». Новый функционал уже доступен на Android-устройствах, если в приложении подключена детская СберКарта.