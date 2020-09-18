Голосовой помощник Алиса от Яндекса научился различать взрослых и детей

Так, вместо обычного утреннего шоу, голосовой ассистент, при общении с ребенком, ставит версию с песенками и подкастами для детей. При этом если ребенок интересуется новостями, то ему колонка включит новостной выпуск “Радио Disney”. Отличие в общении Алисы со взрослыми и детьми заключается даже в том, как помощник шутит.

Стоит отметить, что детский контент не влияет на рекомендации, которые Алиса предоставляет взрослым пользователям. Так, например, в плейлист для взрослых не попадут детские песни, несмотря на то, что их на постоянной основе слушает пользователь-ребенок. При этом в новой версии ассистента есть функция отключения распознавания детского голоса.