Голосовой помощник Apple начнет работать без интернета

Сообщается, что в скором времени Siri научится работать без подключения к интернету. Однако стоит отметить, что в данном случае ее функционал будет ограничен. К примеру, пользователь в автономном режиме не сможет попросить ассистента найти информацию в интернете или же уточнить прогноз погоды. В то же время, Siri сможет отключать или включать музыку, открывать программы, устанавливать таймер и осуществлять другие действия, для которых нет необходимости выходить в интернет.

Помимо прочего выяснилось, что и владельцы устройств сторонних производителей смогут пользоваться Siri. В частности, речь об аксессуарах HomeKit.

Отметим, что данные возможности станут доступным уже в этом году.