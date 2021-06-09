Голосовой помощник Apple начнет работать без интернета

Наука и технологии
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Голосовой помощник Apple начнет работать без интернетаА также станет доступен для владельцев устройств сторонних производителей
В рамках WWDC 2021 представители Apple рассказали о нововведениях в работе Siri. Как выяснилось, фирменных голосовой ассистент компании в скором времени сможет работать без интернета. Кроме того, помощником смогут пользоваться не только владельцы техники Apple, но и сторонних устройств.
Сообщается, что в скором времени Siri научится работать без подключения к интернету. Однако стоит отметить, что в данном случае ее функционал будет ограничен. К примеру, пользователь в автономном режиме не сможет попросить ассистента найти информацию в интернете или же уточнить прогноз погоды. В то же время, Siri сможет отключать или включать музыку, открывать программы, устанавливать таймер и осуществлять другие действия, для которых нет необходимости выходить в интернет.
Помимо прочего выяснилось, что и владельцы устройств сторонних производителей смогут пользоваться Siri. В частности, речь об аксессуарах HomeKit.
Отметим, что данные возможности станут доступным уже в этом году.