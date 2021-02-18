Наука и технологии
Сегодня в 13:29
Голосовой помощник Mail.ru научился выбирать подарки на AliExpress
Причём все товары, предложенные ассистентом, можно заказать с «быстрой доставкой»
В сети появилась информация о крайне необычной функции, добавленной в голосового помощника Mail.ru — Марусю. Речь идёт о возможности подсказать подарок по запросу, причём находить ассистент презент сразу на AliExpress.
Для того, чтобы получить совет, достаточно лишь спросить Марусю «что подарить?». В ответ на вопрос помощник уточнит, кого именно пользователь намерен поздравить, а также возраст «адресата» и сумму, которую пользователь готов потратить.
На основе полученных данных, Маруся не только предложит идеи подарков, но и даст ссылки на AliExpress. Пройдя по ним, пользователь сразу же сможет купить понравившийся ему презент.
По словам представителей Mail.ru, все товары, которые представлены в подборке, доступны по AliExpress Plus. Благодаря этому, заказанные товары будут доставлены в ускоренном режиме, сроком от 2 до 15 дней.