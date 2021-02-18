Голосовой помощник Mail.ru научился выбирать подарки на AliExpress

На основе полученных данных, Маруся не только предложит идеи подарков, но и даст ссылки на AliExpress. Пройдя по ним, пользователь сразу же сможет купить понравившийся ему презент.

По словам представителей Mail.ru, все товары, которые представлены в подборке, доступны по AliExpress Plus. Благодаря этому, заказанные товары будут доставлены в ускоренном режиме, сроком от 2 до 15 дней.