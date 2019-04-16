Голосовой помощник «Санёк» подскажет, где можно выпить

Компания iDrink пообещала запустить до конца 2019 года голосового помощника «Санёк» с необычной функциональностью. Помощник будет работать в паре с фирменным мобильным приложением iDrink.

Помощник по имени «Санёк» будет синхронизировать данные о местоположении пользователя, заведениях поблизости (на основании популярных справочников) и предлагать владельцам мобильных устройств что-нибудь выпить.

Данные о предложениях будут подтягиваться из мобильного приложения iDrink и формироваться на основании истории уже выпитых напитков. Если у пользователя не стоит приложение или у него нулевая история, «Санёк» будет предлагать напитки из ТОП-10, пока не сформируется база предпочтений.

Активироваться помощник будет по команде «Санёк, вино» (кофе или название другого напитка) или просто: «Санёк, хочу выпить».

Сейчас компания проводит кастинг голосов. Не исключено, что «Санька» будет озвучивать уже известный широкой публике голос, например, Михаила Боярского или Сергея Шнурова. Им уже направлены предложения.

Помощник будет доступен для Android и iOS. Для его использования необходимо установить бесплатное приложение iDrink.