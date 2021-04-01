Голосовой помощник Siri больше не будет иметь женский голос по умолчанию

Соответствующее нововведение вступило в силу с выпуска шестой бета-версии iOS 14.5. Так, когда последнее обновление сделают публичным для всех пользователей, владельцам iPhone и iPad будет предложено самостоятельно выбрать женский или мужской голос Siri во время настройки аппарата. Напомним, что ранее голосовой помощник Siri по умолчанию говорила женским голосом, а чтобы изменить это необходимо было перейти в настройки постфактум.

Помимо прочего, Apple добавила два совершенно новых голоса для своего ассистента. Отмечается, что они звучат более естественно благодаря фразам, которые генерируются в режим реального времени. Однако отметим, что новые голоса поддерживают лишь английский язык.