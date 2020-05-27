Голосовой помощник в Xiaomi Mi Band 5 за пределами Китая подтвержден самой компанией
Но Xiaomi не была бы Xiaomi, если бы не сделала это не напрямую, а как-то иначе. Так, энтузиасты сумели обнаружить изображения нового браслета компании в официальном приложении для управления носимыми устройствами Xiaomi и Redmi — Mi Wear. Наверное, не стоит уточнять, в официальном приложении компании можно найти лишь официальные, добавленные самой Xiaomi, изображения?
И вот, согласно им, грядущий Mi Band 5 получит не только видоизмененную кнопку — вместо кружка теперь она будет в форме полоски — но и, судя по второму изображению, поддержку голосового ассистента Amazon Alexa. Таким образом, сама Xiaomi и подтвердила ранее ходившие слухи о появлении полноценного “умного” помощника от Amazon в новом поколении Mi Band.
Стоит отметить, что пока что нет никакой официальной информации о дате выхода фитнес-браслета, но, судя все по тем же слухам, случиться это должно уже в самое ближайшее время.