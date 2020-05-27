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Голосовой помощник в Xiaomi Mi Band 5 за пределами Китая подтвержден самой компанией

Теперь осталось дождаться официального анонса новинки
Многие годы фанаты Xiaomi, а особенно любители носимой электроники бренда, жаждили появления “умного” голосового помощника в очередной Mi Band. Компания будто бы услышала просьбу фанатов и в Mi Band 4 добавила полноценного ассистента… для китайской версии браслета. Но буквально сегодня случилось чудо и голосовой помощник в Xiaomi Mi Band 5 за пределами Китая был подтвержден самой компанией.

Но Xiaomi не была бы Xiaomi, если бы не сделала это не напрямую, а как-то иначе. Так, энтузиасты сумели обнаружить изображения нового браслета компании в официальном приложении для управления носимыми устройствами Xiaomi и Redmi — Mi Wear. Наверное, не стоит уточнять, в официальном приложении компании можно найти лишь официальные, добавленные самой Xiaomi, изображения?

B Mi Band 5 сенсорная клавиша выполнена в виде полоски, а не кружка

И вот, согласно им, грядущий Mi Band 5 получит не только видоизмененную кнопку — вместо кружка теперь она будет в форме полоски — но и, судя по второму изображению, поддержку голосового ассистента Amazon Alexa. Таким образом, сама Xiaomi и подтвердила ранее ходившие слухи о появлении полноценного “умного” помощника от Amazon в новом поколении Mi Band.

Стоит отметить, что пока что нет никакой официальной информации о дате выхода фитнес-браслета, но, судя все по тем же слухам, случиться это должно уже в самое ближайшее время.

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