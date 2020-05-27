Голосовой помощник в Xiaomi Mi Band 5 за пределами Китая подтвержден самой компанией

Но Xiaomi не была бы Xiaomi, если бы не сделала это не напрямую, а как-то иначе. Так, энтузиасты сумели обнаружить изображения нового браслета компании в официальном приложении для управления носимыми устройствами Xiaomi и Redmi — Mi Wear. Наверное, не стоит уточнять, в официальном приложении компании можно найти лишь официальные, добавленные самой Xiaomi, изображения?