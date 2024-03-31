Голосовой помощник Яндекса научили отслеживать доставку еды и управлять видео

Голосовой помощник Яндекса научили отслеживать доставку еды и управлять видеоА также подстраивать громкость под фоновый шум
«Яндекс» представил новые функции для своих умных колонок и телевизоров. Теперь Алиса может автоматически регулировать громкость, сообщать о статусе заказов из «Яндекс Еды» и лучше понимать быстрые команды.
Список изменений включает:
Адаптивная громкость: Алиса теперь подстраивает громкость своего голоса в зависимости от окружающего шума. Эта функция доступна на всех «Станциях», кроме «Дуо Макс» и «ТВ Станций», и уже активирована по умолчанию.
Push-уведомления на телефон: Алиса будет отправлять уведомления о важных делах на телефон, если соответствующая опция включена в настройках приложения «Дом с Алисой».
Статус заказов из «Яндекс Еды»: Алиса теперь может сообщать статус заказов из «Яндекс Еды» на всех устройствах с Алисой.
В «Станции Дуо Макс» и «ТВ Станциях» появилась возможность отправлять сообщения на экраны, просматривать альбомы с «Яндекс Диска» и другие обновления.