Голосовой помощник Яндекса научили отслеживать доставку еды и управлять видео

«Яндекс» представил новые функции для своих умных колонок и телевизоров. Теперь Алиса может автоматически регулировать громкость, сообщать о статусе заказов из «Яндекс Еды» и лучше понимать быстрые команды.

Список изменений включает:

Адаптивная громкость: Алиса теперь подстраивает громкость своего голоса в зависимости от окружающего шума. Эта функция доступна на всех «Станциях», кроме «Дуо Макс» и «ТВ Станций», и уже активирована по умолчанию.

Push-уведомления на телефон: Алиса будет отправлять уведомления о важных делах на телефон, если соответствующая опция включена в настройках приложения «Дом с Алисой».

Статус заказов из «Яндекс Еды»: Алиса теперь может сообщать статус заказов из «Яндекс Еды» на всех устройствах с Алисой.

В «Станции Дуо Макс» и «ТВ Станциях» появилась возможность отправлять сообщения на экраны, просматривать альбомы с «Яндекс Диска» и другие обновления.