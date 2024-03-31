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Наука и технологии
Опубликовано 31 марта 2024, 19:42
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Голосовой помощник Яндекса научили отслеживать доставку еды и управлять видео

А также подстраивать громкость под фоновый шум
Умная колонка с голосовым помощником Алисой получила целый ряд обновлений функций, связанных с комфортом
Голосовой помощник Яндекса научили отслеживать доставку еды и управлять видео
© Яндекс

«Яндекс» представил новые функции для своих умных колонок и телевизоров. Теперь Алиса может автоматически регулировать громкость, сообщать о статусе заказов из «Яндекс Еды» и лучше понимать быстрые команды.

Список изменений включает:

Адаптивная громкость: Алиса теперь подстраивает громкость своего голоса в зависимости от окружающего шума. Эта функция доступна на всех «Станциях», кроме «Дуо Макс» и «ТВ Станций», и уже активирована по умолчанию.

Push-уведомления на телефон: Алиса будет отправлять уведомления о важных делах на телефон, если соответствующая опция включена в настройках приложения «Дом с Алисой».

Статус заказов из «Яндекс Еды»: Алиса теперь может сообщать статус заказов из «Яндекс Еды» на всех устройствах с Алисой.

В «Станции Дуо Макс» и «ТВ Станциях» появилась возможность отправлять сообщения на экраны, просматривать альбомы с «Яндекс Диска» и другие обновления.