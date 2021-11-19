Голосовой помощник Яндекса научили озвучивать книги

Теперь в разделе «Читалка» мобильного приложения Яндекс можно не только читать, но и слушать книги. Для этого достаточно сказать: «Алиса, открой Читалку», выбрать произведение и нажать на значок наушников.



Если вам захотелось остановить чтение книги, то, при повторном запуске, «Алиса» начнет озвучивать её с того места, где она остановилась. Пользователь может выбрать подходящую скорость чтения и даже вариант озвучки — помимо стандартного голоса «Алисы», есть версия с мужским голосом.



Разработчики обучают технологию синтеза речи на примерах речи профессиональных дикторов, чтобы чтение «Алисы» звучало естественнее, включая правильную расстановку ударений, паузы в нужных местах и выбор верных интонаций.