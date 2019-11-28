Голосовых помощников научили грустить и радоваться

Что интересно, компания Amazon также научила Alexa выбирать тот способ подачи информации, который подходит для новостного и музыкального контента в США. Таким образом именно разработка крупнейшего интернет-магазина в Соединенных Штатах имитировать голоса ведущих новостей или диджея на радиостанции.

Важно отметить, что сама компания отдельно заявила о том, что не занимается передачей информации о клиентах, если это не является “юридически обязательным приказом” — только в таком случае Amazon, исполняя свои законные обязанности, делится записями, которые собирает их “умная” колонка.