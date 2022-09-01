Голубой свет от экрана смартфонов может стать причиной ускоренного старения

Оказалось, что данный тип излучения может ускорять клеточное старение. Это, в свою очередь, сокращает продолжительность жизни. В качестве подопытных учёные использовали мух Drosophila melanogaster.

Эксперимент был устроен следующим образом: насекомых-мутантов, у которых отсутствовали глаза, подвергали хроническому воздействию голубого света в течение 10-14 дней. Затем результаты сравнивали с теми, кто содержался в темноте.

По итогу было выявлено, что голубой свет оказывает влияние, приводящее к преждевременному старению. Причём происходит это на клеточном уровне — смотреть на свет вовсе не обязательно.

Правда, учёные отметили, что в эксперименте использовался более интенсивный свет, чем излучают смартфоны. А это значит, что у людей клеточные повреждения могут быть выражены не так сильно.