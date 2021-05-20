Гонка российских боевых десантных машин попала на видео

Ролик опубликовало Министерство обороны страны на своём YouTube-канале. Судя по его подписи, произошло это в рамках конкурса «Десантный взвод». В индивидуальной гонке соревнования приняли участие 10 команд.

По условиям конкурса, участники должны были проехать около 8 км. На их пути расположились такие препятствия, как «противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненная полоса и брод».

Отметим, что ранее в сети появлялась информация, согласно которой в составе Вооруженных силах Украины (ВСУ) находится примерно 900 единиц различных боевых бронированных машин (ББМ).