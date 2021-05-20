Наука и технологии
Сегодня в 11:31
Гонка российских боевых десантных машин попала на видео
Выглядит эффектно
В сети появилось видео, на котором сразу две российские боевые машины десанта — БМД-4М и БМД-2 — устроили между собой гонку.
Ролик опубликовало Министерство обороны страны на своём YouTube-канале. Судя по его подписи, произошло это в рамках конкурса «Десантный взвод». В индивидуальной гонке соревнования приняли участие 10 команд.
По условиям конкурса, участники должны были проехать около 8 км. На их пути расположились такие препятствия, как «противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненная полоса и брод».
Отметим, что ранее в сети появлялась информация, согласно которой в составе Вооруженных силах Украины (ВСУ) находится примерно 900 единиц различных боевых бронированных машин (ББМ).