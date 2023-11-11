Гонконг уже разрешил торговать биткоин-ETF, но только «избранным»Включились крупные финансовые организации
Гонконг разрешил торговлю биткоин-ETF, но только «состоятельным клиентам». В Гонконге, пока в США никак не определятся с судьбой ETF, начался процесс легализации спотовых фондовых активов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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Местный регулятор, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, позволит «некоторым состоятельным клиентам» крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Group AG и британского банка HSBC Holdings plc торговать фьючерсами. Речь идёт об очень небольшом количестве людей.
Клиентам станут доступны три биткоин-ETF: Samsung Bitcoin Futures Active, CSOP Bitcoin Futures и CSOP Ether Futures ETF. Из контекста сообщения Bloomberg следует, что формально идёт подготовка к этому процессу, но де-факто фьючерсы уже открыты для клиентов.