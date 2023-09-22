Гонконг впервые запустит собственный космический спутник

Гонконг впервые запустит собственный космический спутникИ каждый год будет выпускать 300 аппаратов
Частная гонконгская компания HK Aerospace Technology Group сообщила о завершении успешных испытаний спутника дистанционного зондирования Земли Hong Kong Star. Это первый космический аппарат Гонконга собственного производства.
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Запуск спутника должен состояться в конце ноября с морской стартовой площадки вблизи южной китайской провинции Гуандун. Hong Kong Star оснащён оптической системой высокого разрешения, благодаря которой можно проводить дистанционное зондирование Земли и получать детализированные снимки для анализа изменений климата, погодных условий. Это позволит предотвращать стихийные бедствия и пригодится при проектировании «умных» городов.
Представители HK Aerospace Technology Group заявили, что компания планирует ежегодно выпускать не менее 300 коммерческих спутников для разных задач. Кроме того, в планах производителя развёртывание на орбите спутниковой группировки Hong Kong Star из 720 аппаратов.