Гонконг впервые запустит собственный космический спутник

Запуск спутника должен состояться в конце ноября с морской стартовой площадки вблизи южной китайской провинции Гуандун. Hong Kong Star оснащён оптической системой высокого разрешения, благодаря которой можно проводить дистанционное зондирование Земли и получать детализированные снимки для анализа изменений климата, погодных условий. Это позволит предотвращать стихийные бедствия и пригодится при проектировании «умных» городов.

Представители HK Aerospace Technology Group заявили, что компания планирует ежегодно выпускать не менее 300 коммерческих спутников для разных задач. Кроме того, в планах производителя развёртывание на орбите спутниковой группировки Hong Kong Star из 720 аппаратов.