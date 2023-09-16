Гонконг занял первое место в рейтинге готовности к внедрению криптовалют

Об этом в своём отчёте сообщила компания Worldwide Crypto Readiness Report. В 2023 году Гонконг получил 8,36 балов из 10 возможных. Первое место обусловлено большим количеством криптовалютных банкоматов и автоматизированных систем, нулевым налогом и множеством криптокомпаний.

На втором месте Швейцария с 8,18 баллами, третье досталось США — 7,25 баллов.