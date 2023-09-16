Гонконг занял первое место в рейтинге готовности к внедрению криптовалют

12:22, 16 сентября 2023
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Гонконг занял первое место в рейтинге готовности к внедрению криптовалютИ обогнал другие высокотехнологичные страны второй год подряд
Гонконг, который является специальной административной территорией Китая, второй год подряд занимает первое место в рейтинге наиболее подготовленных к внедрению криптовалют стран и территорий.
Об этом в своём отчёте сообщила компания Worldwide Crypto Readiness Report. В 2023 году Гонконг получил 8,36 балов из 10 возможных. Первое место обусловлено большим количеством криптовалютных банкоматов и автоматизированных систем, нулевым налогом и множеством криптокомпаний.
На втором месте Швейцария с 8,18 баллами, третье досталось США — 7,25 баллов.