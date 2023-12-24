Гонконг заявил о готовности уже принимать заявки на ETF, чтобы не отставать от США

SFC опубликовала совместные циркуляры с Валютным управлением Гонконга, де-факто центральным банком города, о новых требованиях к фьючерсам ETF и о пересмотре существующей политики в отношении посредников, которые хотят заниматься деятельностью, связанной с виртуальными активами.

Отдельный циркуляр SFC был посвящён готовности ведомства принимать заявки на ETF и требованиям для «непосредственно инвестирования в одни и те же спотовые токены VA, доступные для общественности Гонконга для торговли на лицензированных SFC платформах виртуальной торговли активами (VATP)».

Гонконг не намерен отставать от США в вопросе о спотовом биткоине и уже готов наравне принимать заявки.