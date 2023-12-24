Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Наука и технологии
21:00, 24 декабря 2023
1 мин.

Гонконг заявил о готовности уже принимать заявки на ETF, чтобы не отставать от США

Совместные документы приняли главные в этом вопросе ведомства города

Как только американский регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам США, потребовала подготовить документы для подготовки к признанию спотовых ETF, аналогичное ведомство Гонконга, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), опубликовала два циркуляра, посвящённых требованиям к этим активам.

Гонконг заявил о готовности уже принимать заявки на ETF, чтобы не отставать от США

© Ferra.ru

SFC опубликовала совместные циркуляры с Валютным управлением Гонконга, де-факто центральным банком города, о новых требованиях к фьючерсам ETF и о пересмотре существующей политики в отношении посредников, которые хотят заниматься деятельностью, связанной с виртуальными активами.

Отдельный циркуляр SFC был посвящён готовности ведомства принимать заявки на ETF и требованиям для «непосредственно инвестирования в одни и те же спотовые токены VA, доступные для общественности Гонконга для торговли на лицензированных SFC платформах виртуальной торговли активами (VATP)».

Гонконг не намерен отставать от США в вопросе о спотовом биткоине и уже готов наравне принимать заявки.

Источник:The Block
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#криптовалюта
,
#Гонконг
,
#Китай
,
#сша
,
#биткоин
Новости партнеров
Новости партнеров