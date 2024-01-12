Гонконгский стартап представил пианино для собак

Этот четырехклавишный инструмент с подсветкой направляет вашего питомца через последовательность огоньков, каждый из которых порождает мелодичные ноты. После выступления можно поощрить четвероногого музыканта лакомством.

Zoo Gears, завоевавшая популярность на Kickstarter в 2023 году, превзошла свою финансовую цель в четыре раза. TheButter теперь доступен для покупки в США и включает приложение для тренировок.

Также стартап разрабатывает дополнительный продукт TheBiscuit – автоматический диспенсер еды.