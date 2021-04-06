Google 11 лет судилась с Oracle и выиграла дело

Так, ещё в 2010 году компания Oracle подала иск в суд против Google. ИТ-гигант обвинял соперника в недобросовестном использовании Java API при создании Android. Как пишет The Verge, якобы Google украл 11,5 тыс строк кода.

Изначально Oracle требовали 6 млрд долларов компенсации, затем снизили сумму до 1 млрд. Правда, в итоге юристы компании вновь пошли на «повышение», на этот раз запросив уже 8,8 млрд долларов.

По итогу Верховный суд США пришёл к выводу, что Google не нарушала закона своими действиями. А использование кода «не несёт для Oracle никаких рисков и в то же время не даёт ей возможность ограничивать рынок в будущем».