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Наука и технологии
Опубликовано 14 мая 2024, 21:20
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Google анонсировала ИИ, создающую видео по текстовому описанию

OpenAI напряглась?
На конференции Google I/O был представлены новы ИИ для создания медиаконтента: Veo, создающий видео в разрешении 1080p, и Imagen 3, последняя модель для преобразования текста в изображение.
Google анонсировала ИИ, создающую видео по текстовому описанию
© YouTube

Эти инструменты конкурируют с моделями Sora и Dall-E 3 от OpenAI. Google утверждает, что Veo обладает «продвинутым пониманием естественного языка и визуальной семантики», позволяя создавать видео на основе текста.

Veo может создавать видео более минуты и понимает такие техники, как таймлапс. В промо-ролике Дональд Гловер и его студия Gilga демонстрируют, как с помощью текста создается видео с кабриолетом и парусником. Veo улучшил симуляцию физики и качество видео.

Veo будет доступен в инструменте VideoFX от Google и появится в YouTube Shorts.

Что касается Imagen 3, Google обещает «высочайшее качество» модели для преобразования текста в изображение с меньшим количеством артефактов. Эта модель лучше справляется с длинными текстовыми запросами и сложными деталями.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#видео
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#Искусственный интеллект
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#Google