Так, если прошлогодние Pixel Buds продавались на 179 долларов, то Pixel Buds A оценили в 99 долларов. Для того, чтобы снизить стоимость новинки компании пришлось пожертвовать некоторыми функциями. В частности, кейс новинки не поддерживает беспроводную зарядку и не получил влагозащиту. Помимо прочего Google не стала добавлять уменьшающую шум ветра опцию и управление с помощью смахивания.

В то же время, Pixel Buds A все еще оснащены возможностью перевода более 40 языков режиме реального времени. Работать от одного заряда новинка способна порядка пяти часов, тогда как с помощью зарядного кейса автономность вырастает до 19 часов.