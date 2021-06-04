Наука и технологии
Сегодня в 07:14
Google анонсировала недорогие беспроводные наушники Pixel Buds AВсего 99 долларов
Американская корпорация Google представила свои новые беспроводные наушники — Pixel Buds A. Они стоят дешевле предшественника.
Так, если прошлогодние Pixel Buds продавались на 179 долларов, то Pixel Buds A оценили в 99 долларов. Для того, чтобы снизить стоимость новинки компании пришлось пожертвовать некоторыми функциями. В частности, кейс новинки не поддерживает беспроводную зарядку и не получил влагозащиту. Помимо прочего Google не стала добавлять уменьшающую шум ветра опцию и управление с помощью смахивания.
В то же время, Pixel Buds A все еще оснащены возможностью перевода более 40 языков режиме реального времени. Работать от одного заряда новинка способна порядка пяти часов, тогда как с помощью зарядного кейса автономность вырастает до 19 часов.