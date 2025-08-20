Google анонсировала Pixel Watch 4 — акцент в новинке сделали на ИИ

Google анонсировала Pixel Watch 4 — акцент в новинке сделали на ИИНа бумаге выглядит очень вкусно
Внешне часы мало отличаются от предшественников, но внутри — серьёзные перемены. Устройство получило новый куполообразный экран Actua 360 с яркостью до 3000 нит, на 10% больше полезной площади и более тонкими рамками.
Время работы выросло: 41-мм версия держится до 30 часов, а 45-мм — до 40. Быстрая зарядка позволяет восполнить 50% всего за 15 минут.
Главное новшество — интеграция с Gemini, заменившим Google Assistant. Теперь можно задавать сложные запросы, использовать жест «поднял руку — заговорил» и получать более умные ответы.
В октябре появится ИИ-тренер в Fitbit, который будет подстраивать планы тренировок и восстановления в зависимости от сна или травм.
Pixel Watch 4 также стали ремонтопригоднее: экран и батарею можно заменить, внутри появились обычные винты. Добавились поддержка Satellite SOS без подписки и улучшенный GPS.
За 41-мм версию просят $349, а за 45-мм вариант — $399.