Google анонсировала Pixel Watch 4 — акцент в новинке сделали на ИИ

Внешне часы мало отличаются от предшественников, но внутри — серьёзные перемены. Устройство получило новый куполообразный экран Actua 360 с яркостью до 3000 нит, на 10% больше полезной площади и более тонкими рамками.

Время работы выросло: 41-мм версия держится до 30 часов, а 45-мм — до 40. Быстрая зарядка позволяет восполнить 50% всего за 15 минут.

Главное новшество — интеграция с Gemini, заменившим Google Assistant. Теперь можно задавать сложные запросы, использовать жест «поднял руку — заговорил» и получать более умные ответы.