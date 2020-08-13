Наука и технологии
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Google анонсировала скорый выход новой версии Wear OS для "умных" часов
Намек ли это на скорый анонс Google Pixel Watch?
Последние несколько лет Google предпринимает крайне странные действия в отношении своего детища - операционной системы для “умных” часов Wear OS. С одной стороны, поисковый гигант не заявляет о закрытии проекта, но с другой он не делает практически ничего для того, чтобы эта самая операционная система могла на равных конкурировать не только с watchOS от Apple, но даже с собственной разработкой Samsung. К счастью, возможно скоро все изменится - Google все же анонсировала скорый выход новой версии Wear OS.
На данный момент известно лишь, что релиз состоится “когда-то осенью”. При этом поисковый гигант заявил, что в рамках свежего обновления будут улучшена производительность, упрощен процесс сопряжения, а также обновлен интерфейс, что в теории должно сделать его более простым в освоении за счет большей интуитивности.
Напомним, что совсем недавно Qualcomm анонсировала новый процессор для носимых гаджетов - Snapdragon Wear 4100+. С учетом того, что последние несколько дней по сети ходит множество слухов о скором анонсе Google Pixel Watch, вполне вероятно, что релиз новой версии Wear OS совпадет с анонсом первых “умных” часов компании.