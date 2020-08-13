Google анонсировала скорый выход новой версии Wear OS для "умных" часов

На данный момент известно лишь, что релиз состоится “когда-то осенью”. При этом поисковый гигант заявил, что в рамках свежего обновления будут улучшена производительность, упрощен процесс сопряжения, а также обновлен интерфейс, что в теории должно сделать его более простым в освоении за счет большей интуитивности.

Напомним, что совсем недавно Qualcomm анонсировала новый процессор для носимых гаджетов - Snapdragon Wear 4100+. С учетом того, что последние несколько дней по сети ходит множество слухов о скором анонсе Google Pixel Watch, вполне вероятно, что релиз новой версии Wear OS совпадет с анонсом первых “умных” часов компании.