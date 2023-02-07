Google анонсировала своего чат-бота для конкуренции с ChatGPT

Google анонсировала своего чат-бота для конкуренции с ChatGPTШирокий доступ к нему ожидается уже в ближайшие недели
Последние пару месяцев Сеть не перестаёт обсуждать новейшего чат-бота от OpenAI — ChatGPT.
Фото: Financial Times
Лавры любимчика публики явно не дают покоя Google. Компания практически сразу после релиза ИИ объявила о скором запуске своего аналога. И вот, наконец-то, стало известно, как он будет называться.
Новый разговорный сервис от Google получит достаточно странное название — Bard. В его основе лежит языковая модель для диалоговых приложений LaMDA. Основной целью Bard называется «обеспечение сочетания знаний о мире с мощью и интеллектом больших языковых моделей Google».
Сообщается, что первоначально сервис будет доступен лишь узкому кругу доверенных тестеров. Но уже в ближайшие недели проект планируют сделать более доступным для широкой публики.