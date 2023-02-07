Google анонсировала внедрение собственного ИИ в Google Поиск

Представители корпорации заявили, что её новейшие технологии ИИ, такие как LaMDA, PaLM, Imagen и MusicLM, поднимут Google Поиск на совсем иной уровень. Для этого компания активно работает над внедрением этих новейших технологий в поисковую систему.

В Google отметили, что цель данного мероприятия состоит в том, чтобы углубить понимание информации и облегчить людям поиск того, что они ищут.