Google анонсировала внедрение собственного ИИ в Google Поиск

Google анонсировала внедрение собственного ИИ в Google ПоискПричём произойдёт это совсем скоро
Компания Google объявила о планах по использованию искусственного интеллекта для улучшения функциональности поиска.
Фото: Search Engine Journal
Представители корпорации заявили, что её новейшие технологии ИИ, такие как LaMDA, PaLM, Imagen и MusicLM, поднимут Google Поиск на совсем иной уровень. Для этого компания активно работает над внедрением этих новейших технологий в поисковую систему.
В Google отметили, что цель данного мероприятия состоит в том, чтобы углубить понимание информации и облегчить людям поиск того, что они ищут.
Ожидается, что искусственный интеллект будет синтезировать сложную информацию и множество точек зрения в легко усваиваемые форматы. Это позволит пользователям быстрее понимать общую картину и узнавать её больше благодаря Интернету.
Все эти новые ИИ-функции начнут внедряться в Google Поиск уже в ближайшее время.