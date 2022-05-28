Google, Apple и другие: Роскомнадзор составил протокол на несколько зарубежных компаний за отказ в локализации данных россиян

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Google, Apple и другие: Роскомнадзор составил протокол на несколько зарубежных компаний за отказ в локализации данных россиянМожет быть большой штраф
Роскомнадзор составил акты об административных правонарушениях на Google и другие зарубежные компании в связи с отказом от локализации данных российских пользователей.
В перечень также попали Apple, Airbnb, Pinterest, Twitch, Likeme и United Parcel Service. Всем компаниям грозит штраф в размере до 6 млн рублей. При этом Google могут обязать выплатить 18 млн, потому что компания оштрафована повторно.
Мировой суд Таганского района Москвы рассмотрит дело в субботу, 28 мая. Административное дело было заведено в связи с тем, что все компании обязаны хранить персональную информацию россиян в базах данных, находящихся в России. Эти правила были введены ещё в 2014 году.