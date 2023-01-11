Google Ассистент частично перестал слушаться владельцев «умных» колонок Google

Судя по сообщениям на площадке, проблема сохраняется уже около месяца. И даже когда функция принимает голосовую команду на установку таймера, музыка продолжает играть после истечения заданного времени.

Может показаться, что проблема надумана, но она может стать заметным неудобством для пользователей, так как для отключения композиции им приходится вставать и вручную выключать музыку. В противном случае, она будет играть всю ночь.

В Google уже признали наличие проблемы и сообщили в Twitter, что работают над её исправлением.