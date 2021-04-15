Google Ассистент научился искать потерянные iPhone

Нечто подобное уже долгое время работает на Android, пишет MacRumors. Но теперь и владельцы смартфонов Apple смогут активировать звуковой сигнал, если не смогу оперативно найти устройство.

Чтобы включить оповещение, достаточно сказать Google Ассистенту «найди мой телефон». Тогда помощник отправит на iPhone команду издать звуковой сигнал для поиска. При этом для выполнения команды в экстренных ситуациях требуется специальное разрешение от Apple. И Google, по всей видимости, удалось получить его.

Напомним, что уже 18 мая 2021 года пройдёт конференция Google I/O 2021. На ней, скорее всего, нам также покажут множество новых функций Google Ассистента.