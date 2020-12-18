Наука и технологии
Сегодня 12:30
Google автоматически добавляет Путина в перевод популярной фразы
Речь о фразе "Thank you, Mr President"
В сервисе компании Google, предназначенного для автоматического перевода текста, нашли необычный “баг”. Дело в том, что при переводе популярной фразы Google-переводчик автоматически добавляет Путина.
Так, стоит в строке “введите текст” вбить фразу "Thank you, Mr President", сервис, вместо правильного перевода (“Спасибо, господин президент”), выдает “Спасибо, Владимир Владимирович”. Что интересно, подобный перевод можно увидеть только при сохранении заглавных букв и запятой. То есть, если ввести фразу с маленькой буквы - перевод выйдет корректный.
Сообщается, что на “баг” обратили внимание через несколько часов после окончания пресс-конференции президента России Владимира Путина. На данный момент Google не дала официальный комментарий по поводу этой ошибки. Увидеть ее можно по этой ссылке.