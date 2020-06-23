Google будет информировать о поддельных изображениях в поиске

Так, согласно опубликованным изданием Reuters данным, поисковая система технологического гиганта уже в ближайшее время станет еще “умнее”. Совсем скоро пользователи, которые беспокоятся о том, что перед ними не оригинальное изображение, а “подделка”, смогут вздохнуть с облегчением, так как Google будет помечать фейковые изображения соответствующим образом.

”Визуальные медиа — очень мощный инструмент, но у него, как и у всякого инструмента, есть определенные недостатки, связанные, например, с контекстом, первоисточником и подлинностью. Для того, чтобы в некоторой степени исправить эти недостатки, мы начнем публиковать данные о фактчекинге в поиске по картинкам Google. Мы хотим, чтобы люди составляли более обоснованные суждения об информации, которую они получают из Интернета”, - говорится в официальном сообщении Google.