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Наука и технологии
Опубликовано 14 февраля 2024, 21:22
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Google будет мониторить выбросы метана с помощью ИИ и спутников

Совместно с Environmental Defense Fund
Компания Google совместно с Environmental Defense Fund (EDF) запускают новый проект по мониторингу выбросов метана. Новый спутник, названный MethaneSAT, разработанный EDF, который будет запущен на ракете SpaceX Falcon 9 в начале марта, обещает предоставить наиболее полную картину выбросов метана на планете.
Google будет мониторить выбросы метана с помощью ИИ и спутников

© Ferra.ru

Спутник будет облетать Землю 15 раз в день на высоте более 350 миль и фокусироваться на измерении уровней метана в крупнейших регионах добычи нефти и газа. С помощью алгоритмов, разработанных с использованием облачных технологий Google, и искусственного интеллекта, он будет отслеживать места метановых выбросов и точно определять инфраструктуру нефтяных и газовых компаний.

Данные по выбросам метана будут доступны публично на веб-сайте спутника и в Google Earth Engine. Эта информация предоставит компаниям в области энергетики возможность принимать меры для предотвращения утечек метана.

Система также поможет пользователям отслеживать динамику выбросов метана в различных регионах, а также проводить сопоставление этих данных с другими картами, такими как карты лесов и водных ресурсов.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
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#Google
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