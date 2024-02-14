Google будет мониторить выбросы метана с помощью ИИ и спутников

Спутник будет облетать Землю 15 раз в день на высоте более 350 миль и фокусироваться на измерении уровней метана в крупнейших регионах добычи нефти и газа. С помощью алгоритмов, разработанных с использованием облачных технологий Google, и искусственного интеллекта, он будет отслеживать места метановых выбросов и точно определять инфраструктуру нефтяных и газовых компаний.

Данные по выбросам метана будут доступны публично на веб-сайте спутника и в Google Earth Engine. Эта информация предоставит компаниям в области энергетики возможность принимать меры для предотвращения утечек метана.

Система также поможет пользователям отслеживать динамику выбросов метана в различных регионах, а также проводить сопоставление этих данных с другими картами, такими как карты лесов и водных ресурсов.