Google будет выплачивать 100 тысяч рублей в день, пока не разблокирует в YouTube «Первый канал»

Согласно решению суда, с момента его вступления в законную силу Google обязана в течение 5 дней разблокировать на YouTube каналы «Первый канал», «Вечерний Ургант», «Пусть говорят» и другие. В противном случае ежедневно будут начисляться 100 тысяч рублей, а сумма штрафа — увеличиваться каждую неделю в 2 раза. Конечная сумма предела не имеет.

При этом по закону Google вправе обжаловать решение суда.