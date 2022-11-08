19:08, 08 ноября 2022
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Google будет выплачивать 100 тысяч рублей в день, пока не разблокирует в YouTube «Первый канал»Сумма штрафа будет увеличиваться каждую неделю вдвое
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Первого канала» к российскому представительству Google — ООО «Гугл», Google LLC и Google Ireland Limited.
Согласно решению суда, с момента его вступления в законную силу Google обязана в течение 5 дней разблокировать на YouTube каналы «Первый канал», «Вечерний Ургант», «Пусть говорят» и другие. В противном случае ежедневно будут начисляться 100 тысяч рублей, а сумма штрафа — увеличиваться каждую неделю в 2 раза. Конечная сумма предела не имеет.
При этом по закону Google вправе обжаловать решение суда.