Google будет защищаться в суде по делу о нарушении конфиденциальности

Главный судья Ричард Сиборг отметил, что Google не смогла доказать, что уведомления о настройках Web & App Activity были адекватно раскрыты, а пользователи дали согласие на сбор данных. Компания утверждала, что её метод записи данных не приносил вреда, но судья посчитал, что поведение Google может быть признано "крайне оскорбительным".

В судебных документах упоминаются внутренние коммуникации Google, которые указывают на возможность того, что компания сознательно оставила свои практики сбора данных расплывчатыми. Истцы утверждают, что Google перехватывала и сохраняла личную информацию о действиях пользователей в сети без их согласия, что может нарушать закон Калифорнии о запрете несанкционированного доступа к компьютерам.

Судья подчеркнул, что вопрос о том, имеет ли право компания на такой сбор данных, или же действия пользователей нарушены, станет предметом обсуждения при судебном разбирательстве. Судебное заседание назначено на 18 августа. Это не первый случай, когда Google сталкивается с юридическими проблемами по вопросам конфиденциальности.