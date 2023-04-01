Google «бьют ногами» всем миром: компания получила ещё один судебный иск

Google «бьют ногами» всем миром: компания получила ещё один судебный искИз-за сбора конфиденциальных данных в режиме «Инкогнито» браузера Google Chrome
В США, похоже, занялись Google всерьёз: на днях компании предъявили ещё один судебный иск. На этот раз речь идёт об обвинительном постановлении суда, касающимся нарушения Google установленных прошлогодним судебным решением сроков по коллективному иску об обеспечении конфиденциальности данных пользователей браузера Chrome.
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Нынешнее решение вынесла магистратский судья Окружного суда США в Северном округе Калифорнии Сьюзан ван Кеулен. Иск связан с тяжбами по делу о сборе Google конфиденциальных данных пользователей Chrome в режиме «Инкогнито». Со своей стороны Google утверждает, что предоставила исчерпывающие доказательства своей невиновности, так как пользователи осведомлены о сборе конфиденциальной информации при использовании приватного режима. Также юристы компании утверждают, что предоставили и готовы предоставлять суду любые доказательства, которые потребуются.
Дело рассматривается с мая 2022 года после подачи к Google коллективного иска от «нескольких миллионов» американских пользователей с обвинением в незаконном сборе данных в режиме «Инкогнито» нативного браузера компании.
Одна из составляющих нынешнего решения суда — запрет Google подтверждать свою позицию показаниями некоторых сотрудников, выступающих свидетелями по делу о нарушении конфиденциальности пользователей.
Кроме того, судья Ван Кеулен постановила Google оплатить издержки истцов по привлечению к делу экспертов и выплатить штраф на сумму $79 тысяч.