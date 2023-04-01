Google «бьют ногами» всем миром: компания получила ещё один судебный иск

Нынешнее решение вынесла магистратский судья Окружного суда США в Северном округе Калифорнии Сьюзан ван Кеулен. Иск связан с тяжбами по делу о сборе Google конфиденциальных данных пользователей Chrome в режиме «Инкогнито». Со своей стороны Google утверждает, что предоставила исчерпывающие доказательства своей невиновности, так как пользователи осведомлены о сборе конфиденциальной информации при использовании приватного режима. Также юристы компании утверждают, что предоставили и готовы предоставлять суду любые доказательства, которые потребуются.

Дело рассматривается с мая 2022 года после подачи к Google коллективного иска от «нескольких миллионов» американских пользователей с обвинением в незаконном сборе данных в режиме «Инкогнито» нативного браузера компании.

Одна из составляющих нынешнего решения суда — запрет Google подтверждать свою позицию показаниями некоторых сотрудников, выступающих свидетелями по делу о нарушении конфиденциальности пользователей.

Кроме того, судья Ван Кеулен постановила Google оплатить издержки истцов по привлечению к делу экспертов и выплатить штраф на сумму $79 тысяч.