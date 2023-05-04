Google Chrome избавит пользователей от необходимости повторно проходить проверку на робота на сайтах

Компания давно интересуется решением проблемы идентификации пользователей как людей без создания дополнительных сложностей для них. При этом важным остаётся обеспечение защиты от спам-ботов.

Ранее Google уже представляла такие решения, как ReCAPTCHA V2, заменяющая запутанные символы на простые флажки, а затем сделала эти флажки невидимыми.

Теперь же разработчики Chrome работают над функцией автоматической проверки подлинности. Если эта настройка будет активирована, сайт, на котором вы уже доказали свою «человечность», сохранит данную информацию в виде cookie.

Другие сайты смогут проверять это доказательство без доступа к вашей истории браузера и подтверждать через Chrome, что вы действительно человек.