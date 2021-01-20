Google Chrome научился определять слабые пароли пользователей

Для того, чтобы опробовать функцию необходимо в адресной строке ввести «chrome: // settings / passwords». Также воспользоваться ей можно путем нажатия на значок ключа в поле управления учётной записью. Далее следует перейти во вкладку «Проверить пароли». Впоследствии система отобразит пароли, которые были классифицированы как слабые. Помимо прочего опция подразумевает предоставление ссылки на ресурс для необходимых изменений. Кроме того, пользователь может воспользоваться опцией создания браузером безопасных паролей.

Нововведение появилось на iOS и компьютерах с Chrome 88-й версии. В скором времени оно станет доступно и на устройствах на базе Android.