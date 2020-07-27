Google Chrome научился ускорять загрузку страниц

Стоит отметить, что без работы данной функции сайты грузятся полностью, c различным контентом, в числе которого могут быть аудио, видео и прочее. Причем пользователь может даже не пролистывать страницу до конца, однако без активации данной функции медиафайлы полностью загружаются по умолчанию, что негативно отражается на скорости загрузки.