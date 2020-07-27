Наука и технологии
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Google Chrome научился ускорять загрузку страниц
Благодаря новой функции
Разработчики корпорации Google нашли способ ускорить загрузку страниц в браузере Chrome. Речь о специальной опции отложенная загрузка, благодаря которой, при просмотре страницы ресурсоемкие элементы загружаются уже после того, как пользователь прокрутит страницу ниже их размещения.
Стоит отметить, что без работы данной функции сайты грузятся полностью, c различным контентом, в числе которого могут быть аудио, видео и прочее. Причем пользователь может даже не пролистывать страницу до конца, однако без активации данной функции медиафайлы полностью загружаются по умолчанию, что негативно отражается на скорости загрузки.
В то же время, по словам разработчиков браузера, нововведение позволит уменьшить не только веб-трафик, но и время, которое посетители тратят на ожидание загрузок. Известно, что опция доступна в Android-версии Chrome при включении “упрощенного режима”.