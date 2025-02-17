Google Chrome получил ИИ-защиту от опасных сайтов и загрузок

Функция безопасности Safe Browsing существовала в Chrome уже несколько лет, но теперь Google применяет ИИ для более точного определения подозрительных ресурсов. По словам компании, обновленный механизм сможет выявлять угрозы даже на тех сайтах, которые ранее не были занесены в базу данных.

Кроме того, система с ИИ теперь проверяет загружаемые файлы на наличие подозрительных элементов. Однако Google предупреждает, что при активации этой функции браузер может отправлять данные о просмотренных страницах на серверы компании.

По умолчанию новая функция отключена, но ее можно активировать в настройках Chrome в разделе «Безопасность».