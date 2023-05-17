Google настолько ленится развивать Android, что Microsoft внедрил ИИ в эту систему первым

Увы, поисковому гиганту не суждено оказаться первым. Буквально сегодня, в своём блоге, компания Microsoft объявила о запуске фирменного чат-бота Bing в виде виджета на обеих мобильных платформах — Android и iOS.

И хоть точных сроков появления виджета Bard на Android не было, все понимали, что это будет важный шаг для компании, учитывая её концентрацию на искусственном интеллекте.

Но Microsoft, будто бы нарочно, вновь опередила Google в вопросе внедрения своего контекстного чат-бота на максимально возможное количество платформ.

Стоит отметить, что вовсе не первая попытка Microsoft внедрить Bing AI на мобильные устройства. Ещё в прошлом месяце редмондцы включили Bing Chat в приложение SwiftKey для Android.