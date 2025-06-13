Google DeepMind научила ИИ предсказывать ураганы намного раньше актуальных моделей

Новый инструмент под названием Weather Lab уже доступен в виде веб-платформы, где можно сравнивать прогнозы на основе ИИ с физическими моделями Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

ИИ-модель способна заранее предсказывать формирование, траекторию, силу, размер и форму тропических циклонов, включая ураганы. Она генерирует до 50 возможных сценариев развития событий сроком до 15 дней вперед — это значительно больше, чем у стандартных моделей.

В ходе тестов Weather Lab успешно предсказал траектории ураганов Honde и Garance в 2025 году, причём почти за неделю до фактического развития событий. Разработка велась в сотрудничестве с Национальным ураганным центром США, который подтвердил корректность полученных данных.

Тем не менее, в Google подчёркивают, что Weather Lab остаётся исследовательским инструментом и не заменяет официальные метеослужбы.