Google DeepMind откроет в Британии роботизированную лабораторию

Опубликовано 11 декабря 2025, 19:081 мин.
Google DeepMind откроет в Британии роботизированную лабораториюИИ будет искать новые материалы для чипов и батарей
Исследовательское подразделение Google DeepMind создаст в Великобритании автоматизированную лабораторию для поиска новых материалов. Основная задача объекта, открытие которого запланировано на следующий год, — использование искусственного интеллекта (ИИ) и роботов в научных экспериментах с минимальным участием человека.
© Ferra.ru
Лаборатория станет частью широкого партнерства компании с британским правительством. В рамках соглашения Google адаптирует свои ИИ-модели, включая Gemini, для ученых, учителей и госслужащих страны. Исследования будут сосредоточены на материалах, которые могут улучшить медицинскую визуализацию, солнечные панели и полупроводниковую отрасль.
Кроме того, британские исследователи получат приоритетный доступ к четырем научным моделям DeepMind, предназначенным, например, для анализа ДНК и прогнозирования погоды. Компания также начнет делиться своими собственными моделями и данными с государственным Институтом безопасности ИИ Великобритании.