Google DeepMind откроет в Британии роботизированную лабораторию

Лаборатория станет частью широкого партнерства компании с британским правительством. В рамках соглашения Google адаптирует свои ИИ-модели, включая Gemini, для ученых, учителей и госслужащих страны. Исследования будут сосредоточены на материалах, которые могут улучшить медицинскую визуализацию, солнечные панели и полупроводниковую отрасль.

Кроме того, британские исследователи получат приоритетный доступ к четырем научным моделям DeepMind, предназначенным, например, для анализа ДНК и прогнозирования погоды. Компания также начнет делиться своими собственными моделями и данными с государственным Институтом безопасности ИИ Великобритании.