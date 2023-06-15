Google добавил в Поиск виртуальную примерку одежды на людей разного телосложения при помощи ИИ

Они помогут пользователям более искать одежду с большим удобством и представлять, как она будет выглядеть на разных типах фигуры.

Сегодня пользователи Google Shopping в США получили доступ к виртуальной примерочной, которая показывает, как одежда будет смотреться на разных моделях. Эти модели имеют различные оттенки кожи, национальности, типы волос и формы тела.

Всё это нужно для того, чтобы помочь пользователям представить, как одежда будет выглядеть на людях, которые максимально похожи на них.