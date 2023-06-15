Google добавил в Поиск виртуальную примерку одежды на людей разного телосложения при помощи ИИ

Google добавил в Поиск виртуальную примерку одежды на людей разного телосложения при помощи ИИПолезная инициатива
Google представила сразу две новые функции для своего сервиса онлайн-покупок внутри Поиска.
Они помогут пользователям более искать одежду с большим удобством и представлять, как она будет выглядеть на разных типах фигуры.
Сегодня пользователи Google Shopping в США получили доступ к виртуальной примерочной, которая показывает, как одежда будет смотреться на разных моделях. Эти модели имеют различные оттенки кожи, национальности, типы волос и формы тела.
Всё это нужно для того, чтобы помочь пользователям представить, как одежда будет выглядеть на людях, которые максимально похожи на них.
На данный момент доступны лишь женские топы от H&M, Anthropologie, Everlane и Loft, а мужские топы и другая одежда появятся позднее в этом году.
Новая функция поможет избежать разочарований, связанных с неправильным представлением о том, как одежда будет выглядеть на покупателе. По данным Google, 59% онлайн-покупателей остаются недовольны покупками одежды из-за несоответствия ожиданиям.
При этом аж 42% не чувствуют себя представленными моделями в онлайн-магазинах.