Google добавила аналог ChatGPT в умного голосового помощник на Android

Google добавила аналог ChatGPT в умного голосового помощник на AndroidПочти революция в общении с личным ассистентом
На недавнем мероприятии Made by Google компания представила не только новые модели Pixel 8 и Pixel 8 Pro, но и уделила особое внимание искусственному интеллекту.
Google анонсировала интеграцию своего голосового помощника с Bard — современным чат-ботом на базе ИИ, который был запущен в начале года и с тех пор получил множество обновлений.
Совместная работа Google Ассистента и Bard позволит пользователям получать ещё более качественную помощь.
Например, помощник сможет прочитать вашу электронную почту, узнать о предстоящем событии и подсказать, как лучше доехать до места проведения, используя Google Карты.
Кроме того, он может отправлять сообщения от вашего имени, а также публиковать посты в социальных сетях на основе предоставленных вами фотографий.
Пока новый функционал будет доступен ограниченному числу тестировщиков, но Google планирует расширить доступ в ближайшие месяцы.
Владельцам Pixel 8 рекомендуется следить за обновлениями, чтобы попробовать нового виртуального помощника в числе первых.