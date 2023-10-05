Google добавила аналог ChatGPT в умного голосового помощник на Android

Google анонсировала интеграцию своего голосового помощника с Bard — современным чат-ботом на базе ИИ, который был запущен в начале года и с тех пор получил множество обновлений.

Совместная работа Google Ассистента и Bard позволит пользователям получать ещё более качественную помощь.

Например, помощник сможет прочитать вашу электронную почту, узнать о предстоящем событии и подсказать, как лучше доехать до места проведения, используя Google Карты.

Кроме того, он может отправлять сообщения от вашего имени, а также публиковать посты в социальных сетях на основе предоставленных вами фотографий.

Пока новый функционал будет доступен ограниченному числу тестировщиков, но Google планирует расширить доступ в ближайшие месяцы.

Владельцам Pixel 8 рекомендуется следить за обновлениями, чтобы попробовать нового виртуального помощника в числе первых.