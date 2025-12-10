Google добавила новые жесты управления в уже вышедшие часы Pixel Watch 4

Опубликовано 10 декабря 2025, 08:181 мин.
Google добавила новые жесты управления в уже вышедшие часы Pixel Watch 4Но что-то такое мы уже видели в Apple Watch...
Google выпустила крупное декабрьское обновление для Pixel Watch 4. Первое со старта продаж.
Главное нововведение — жесты одной рукой, которые помогают управлять часами, когда вторая занята.
Так, появился жест Double Pinch: дважды сжать большой и указательный пальцы. Им можно пролистывать уведомления, отправлять первый Smart Reply, ставить паузу таймеру, отключать будильник и управлять музыкой. Позже жест позволит принимать и завершать звонки.
Второй жест — Wrist Turn: быстро повернуть запястье «от себя и назад». Так можно отклонять входящие звонки и закрывать тревожные уведомления.
Оба жеста включены по умолчанию. В Wear OS также появились подсказки Gesture Hints и настройки частоты их показа.