Google добавила новые жесты управления в уже вышедшие часы Pixel Watch 4

Главное нововведение — жесты одной рукой, которые помогают управлять часами, когда вторая занята.

Так, появился жест Double Pinch: дважды сжать большой и указательный пальцы. Им можно пролистывать уведомления, отправлять первый Smart Reply, ставить паузу таймеру, отключать будильник и управлять музыкой. Позже жест позволит принимать и завершать звонки.

Второй жест — Wrist Turn: быстро повернуть запястье «от себя и назад». Так можно отклонять входящие звонки и закрывать тревожные уведомления.

Оба жеста включены по умолчанию. В Wear OS также появились подсказки Gesture Hints и настройки частоты их показа.