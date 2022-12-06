Google добавила особенность соцсетей в Google Поиск

И если раньше речь преимущественно шла о дизайне, то теперь руки разработчиков коснулись размещения контента на странице. Так, поисковый гигант заявил о начале внедрения нового типа просмотра результатов поисковой выдачи.

Если раньше на перечень сайтов выдавался постранично, то теперь компания будет показывать до шести страниц результатов за раз. И всё это в виде «бесконечной ленты», как у ВКонтакте и прочих соцсетей.

Отметим, что впервые нововведение дебютировало в мобильном поиске. Смартфонная версия могла похвастаться подобным ещё в октябре 2021 года.