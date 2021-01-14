Google добавила режим «Инкогнито» в свои «умные» колонки

Работает новая функция максимально просто и по своей сути сильно напоминает режим «Инкогнито» в Google Chrome, пишет Engadget. В момент, когда пользователь включает его, Google Assistant перестаёт записывать запросы в ваш аккаунт, что может быть очень полезно, если вы боитесь слежки голосового помощника за вами либо даёте опробовать колонку гостям.

Что интересно, такой «гостевой режим» не защищает пользователя от слежки на все 100%. Так, тот же картографический сервис Google всё равно записывает информацию о вашем местоположении. Просто делает это не на ваш аккаунт.