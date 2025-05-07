Google добавила в iOS-приложение ИИ-инструмент для упрощения сложных текстов

Функция основана на возможностях искусственного интеллекта Gemini и была разработана командой Google Research. Ее задача — превращать трудные для восприятия фрагменты, например медицинские или научные статьи, в доступный язык. Чтобы воспользоваться этой опцией, достаточно выделить текст на веб-странице в приложении Google, после чего появится меню с кнопкой Simplify.

Пока инструмент доступен только пользователям iPhone, но в будущем Google может внедрить его и в другие платформы, включая Android и браузер Chrome. Ранее компания проводила тестирование функции и получила положительные отзывы, однако признала, что работа по улучшению точности еще продолжается, чтобы избежать возможных ошибок в передаче смысла.