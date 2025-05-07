Google добавила в iOS-приложение ИИ-инструмент для упрощения сложных текстов

Опубликовано 07 мая 2025, 16:161 мин.
Google добавила в iOS-приложение ИИ-инструмент для упрощения сложных текстовФункция Simplify пока доступна только на iPhone
Google представила новую функцию под названием Simplify в своем приложении для iOS. Она позволяет упростить сложный текст и сделать его более понятным без необходимости перехода в другие сервисы. Это особенно полезно, когда пользователь сталкивается с техническими терминами или специализированной лексикой, которую трудно понять с первого раза.
© Ferra.ru
Функция основана на возможностях искусственного интеллекта Gemini и была разработана командой Google Research. Ее задача — превращать трудные для восприятия фрагменты, например медицинские или научные статьи, в доступный язык. Чтобы воспользоваться этой опцией, достаточно выделить текст на веб-странице в приложении Google, после чего появится меню с кнопкой Simplify.
Пока инструмент доступен только пользователям iPhone, но в будущем Google может внедрить его и в другие платформы, включая Android и браузер Chrome. Ранее компания проводила тестирование функции и получила положительные отзывы, однако признала, что работа по улучшению точности еще продолжается, чтобы избежать возможных ошибок в передаче смысла.