Наука и технологии
Опубликовано 19 сентября 2025, 15:38
1 мин.

Google добавит Gemini в браузер Chrome после решения суда в США

ИИ станет доступен на ПК, мобильных устройствах и в Workspace
Google объявила о запуске интеграции искусственного интеллекта Gemini в браузер Chrome для пользователей в США. Новая функция начнёт работать на компьютерах с Windows и macOS, если язык интерфейса установлен на английский. Позднее обновление появится и в мобильной версии Chrome для iOS.
© Rubaitul Azad

В ближайшие недели доступ к Gemini получат корпоративные клиенты через Google Workspace, а также пользователи мобильных устройств в США. Интеграция затронет и другие сервисы компании, включая YouTube, Календарь и Карты.

Google планирует постепенно расширять возможности Gemini в Chrome. В будущем искусственный интеллект сможет выполнять сложные многошаговые задачи, искать ранее посещённые страницы и создавать краткие сводки по материалам с разных сайтов.

Решение о запуске ИИ в Chrome последовало спустя несколько недель после того, как суд в США отказался разделить бизнес Google в антимонопольном деле. Компания сохранила контроль над браузером и системой Android, но обязана делиться данными с конкурентами и не заключать эксклюзивные контракты с производителями устройств и ПО.