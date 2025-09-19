Google добавит Gemini в браузер Chrome после решения суда в США

Google добавит Gemini в браузер Chrome после решения суда в СШАИИ станет доступен на ПК, мобильных устройствах и в Workspace
В ближайшие недели доступ к Gemini получат корпоративные клиенты через Google Workspace, а также пользователи мобильных устройств в США. Интеграция затронет и другие сервисы компании, включая YouTube, Календарь и Карты.
Google планирует постепенно расширять возможности Gemini в Chrome. В будущем искусственный интеллект сможет выполнять сложные многошаговые задачи, искать ранее посещённые страницы и создавать краткие сводки по материалам с разных сайтов.
Решение о запуске ИИ в Chrome последовало спустя несколько недель после того, как суд в США отказался разделить бизнес Google в антимонопольном деле. Компания сохранила контроль над браузером и системой Android, но обязана делиться данными с конкурентами и не заключать эксклюзивные контракты с производителями устройств и ПО.