Google добавит Gemini в браузер Chrome после решения суда в США

В ближайшие недели доступ к Gemini получат корпоративные клиенты через Google Workspace, а также пользователи мобильных устройств в США. Интеграция затронет и другие сервисы компании, включая YouTube, Календарь и Карты.

Google планирует постепенно расширять возможности Gemini в Chrome. В будущем искусственный интеллект сможет выполнять сложные многошаговые задачи, искать ранее посещённые страницы и создавать краткие сводки по материалам с разных сайтов.

Решение о запуске ИИ в Chrome последовало спустя несколько недель после того, как суд в США отказался разделить бизнес Google в антимонопольном деле. Компания сохранила контроль над браузером и системой Android, но обязана делиться данными с конкурентами и не заключать эксклюзивные контракты с производителями устройств и ПО.